В Минобороны напомнили Бельгии об ошибках коалиции в выборе целей

Авиация международной коалиции в Сирии регулярно ошибается с выбранными целями, как это было и с самолетами ВВС Королевства Бельгии при бомбардировке курдской деревни, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом он отметил, что трудно не согласиться с министром обороны Бельгии «о необходимости избегать "побочного ущерба" и исключать любые сомнения о принадлежности выбираемой цели к террористам ИГИЛ (запрещено в России)».

«Однако, - отметил Конашенков, - хотели бы напомнить, что для стран международной коалиции, куда входит и Королевство Бельгии, подобные ошибки целеуказания вовсе не являются чем-то невозможным и происходят, к сожалению, уже регулярно».

«Именно таким образом под ударом самолетов стран коалиции оказываются свадьбы, похоронные процессии, госпитали, полицейские участки, гуманитарные конвои и даже сирийские войска, ведущие бой с террористами ИГИЛ под Дейр эз-Зором», - сказал генерал.

«Причем, - подчеркнул он, - к ответственности за эти "залеты" в прямом и переносном смысле никто из стран коалиции ни разу не привлекался».

По информации, поступившей в российский Центр примирения враждующих сторон от представителей местного совета города Африн провинции Алеппо, 18 октября по селению Хассанджек был нанесен воздушный удар. В результате бомбардировки было разрушено два жилых дома, погибли шесть и получили ранения различной степени тяжести еще четыре человека.

«В районе села Хассанджек ночью 18 октября выполняли задачи самолеты международной коалиции. Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии», - сообщили в Минобороны.