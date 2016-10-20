Российские ракетчики потренировались в управлении комплексом «Инскандер-М»

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в Ленинградской области провели тренировки по управлению ракетными ударами, передает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Западного военного округа. «На Лужском полигоне командование округа оценило способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки», - говорится в сообщении штаба.

К учениям были привлечены около 100 военнослужащих, задействовано более 20 единиц техники ракетного соединения округа. Занятия состоялись в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год.

Проверялись «практические навыки боевых расчётов ОТРК «Искандер-М» по подготовке комплексов к стрельбе и выполнению одиночных и групповых электронных пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции условного противника, находящиеся на удалении в несколько сотен километров», - говорится в сообщении.

«Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.