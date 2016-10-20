МАК завершил расследование крушения самолета президента Total во «Внуково»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения во «Внуково» самолета Falcon 50EX F-GLSA, в котором погиб экипаж и президент компании Total Кристоф де Маржери. Итоговый отчет скоро будет опубликован. МАК отмечает, что у участвовавших в расследовании Бюро по расследованию авиационных происшествий (BEA) Франции и Управления по безопасности (DSB) Нидерландов замечаний к отчету нет.

Основное расследование было завершено 17 мая, тогда же был подготовлен проект отчета.

Самолет с президентом Total разбился при взлете во «Внуково» 20 октября 2014 г. Он зацепился крылом за выехавшую на взлетную полосу снегоуборочную машину. Погибли четыре человека – все, кто был на борту. Суд по уголовному делу об этой авиакатастрофе начался в июне 2016 г. Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и руководитель смены отдела эксплуатации московского аэропорта «Внуково» Владимир Леденев в суде признали вину.

По версии следствия, 20 октября 2014 г. «из-за отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Романа Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также утраты начальником инженерной службы Леденевым контроля за подчиненными снегоуборочная машина под управлением Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу». Взлетавший Falcon задел снегоуборщик и рухнул.