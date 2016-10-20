Ликсутов обещал установить табло обратного отсчета на всех станциях метро в Москве

До конца лета 2017 г. на всех станциях московского метро появятся табло обратного отсчета, пообещал заммэра Максим Ликсутов. Как передает «Интерфакс», он сказал это журналистам после осмотра транспортной выставки SITCE в Сингапуре. По словам чиновника, табло уже тестируется на станции «Проспект мира». В Сингапуре такие табло установлены на каждой станции метро.

«Конкурс на поставку электронных экранов планируется объявить до конца года», – цитирует агентство «Москва» сообщение портала мэра и правительства города.

На станции «Проспект мира» плазменная панель, которая отсчитывает время до прибытия следующего поезда, закреплена на стене у последнего вагона. На экране отображается также горизонтальная шкала, по которой можно проследить движение поезда по тоннелю. Надписи дублируются на английском.