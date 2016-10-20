Для российских десантников создан ноутбук, не боящийся огня, воды и падений

В России десантные войска получат сверхпрочные ноутбуки для управления и передачи данных, сообщил «Интерфаксу» представитель Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК). По его словам, эта техника устойчива «к жестким механико-климатическим воздействиям» и предназначена «для передачи команд управления, конфиденциальных и открытых данных по различным каналам связи, в том числе по радио, спутниковому, сотовому и IP-каналу». Переносной программно-аппаратный комплекс в ударопрочном кейсе был представлен на выставке «Военная связь – 2016».

«По заказу ВДВ мы встроили в компьютер устройство для "чтения" специальной сверхпрочной флеш-карты российского производства. Она не боится воды, огня, выдерживает падение с большой высоты», – рассказал представитель ОПК. Компьютер оборудован IPI-камерой, что дает возможность организовать видеоконференцию или вести видеонаблюдение. «Скорость передачи данных по сотовой сети – 150 Мбит/с, по радиоканалу – до 230 Кбит/с, по спутниковому – до 1 Мбит/с», – сказал собеседник агентства.

Ноутбук уже опробовали во время последних мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил, и он получил высокую оценку со стороны руководства ВДВ. «Это единственный в своем роде защищенный ноутбук, включающий такой широкий функционал. Его можно назвать "универсальным бойцом", который способен работать как автономно, так и от бортовой сети, например в вертолете или автомобиле, а также от розетки с напряжением 110–220 В. Ноутбук имеет 3G/4G модем без привязки к сотовому оператору, а если нет никакой инфраструктуры связи, к нему подключается спутниковая антенна. Более того, с его помощью зашифрованная информация может быть передана по обыкновенному проводному телефону», – сообщил представитель ОПК.