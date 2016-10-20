В Карачаево-Черкесии задержаны члены террористической группы

В Карачаево-Черкесии задержаны шестеро членов организованной террористической группы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в УФСБ России по региону. Задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья. По данным спецслужбы, они присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Деятельность банды пресечена в результате совместных мероприятий ФСБ и МВД России. В ходе спецоперации подразделения спецназа ФСБ и войск национальной гвардии задержали организатора и пятерых членов незаконного вооруженного формирования», – сказал собеседник агентства. По его словам, в тайнике бандитов изъяты автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование, видеоматериалы о принесении ими клятвы верности ИГ.

«Нейтрализованная группа управлялась и финансировалась из Сирии боевиками ИГИЛ. По имеющимся данным, основными целями и задачами данной группы являлась дестабилизация общественно-политической обстановки путем совершения диверсионно-террористических актов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов», – отметили в УФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам участия в незаконном вооруженном формировании и деятельности террористической организации.