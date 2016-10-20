Минобороны начало трансляцию выхода боевиков из Алеппо

Министерство обороны России в четверг, 20 октября, на своем официальном сайте организовало онлайн-трансляцию выхода боевиков из сирийского города Алеппо.

«Прямая трансляция с четырех камер видеонаблюдения, установленных в районе западного участка дороги "Кастелло" и пункта пропуска "Машарка", а также с камер беспилотных летательных аппаратов вдоль маршрутов коридоров выхода ведется на официальном сайте Минобороны России», – сообщили «Интерфаксу» в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В четверг с 08.00 до 19.00 российскими военными объявлена гуманитарная пауза для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Алеппо, а также выхода из восточных районов города боевиков. В этих целях задействовано шесть гуманитарных коридоров для мирных жителей и два коридора, предназначенных для вывода вооруженных формирований.

Вместе с тем, несмотря на объявленное перемирие, корреспонденты ITV заявили, что в Алеппо слышен минометный огонь. Телеканал Al Mayadeen утверждает, что интенсивный прицельный огонь по людям, выходящим из восточного Алеппо, ведут снайперы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) и «Ахраш аш-Шама», пишет «Коммерсантъ». Сирийская армия, по данным телеканала, не отвечает на провокации.