Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Казани

Житель Казани, подозреваемый в причастности к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и подготовке теракта, арестован по решению суда в Татарстане. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к террористическому акту и содействия террористической деятельности.

«В июле 2016 г. задержанный изготовил три самодельных взрывных устройства из пиротехнических изделий и испытал их между заброшенными складскими помещениями на окраине одного из населенных пунктов республики. Данные взрывные устройства мужчина планировал использовать при совершении террористического акта на территории одного из казанских заводов», – сообщила помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Эльвира Газизова.

Следствие установило, что подозреваемый контактировал с представителями запрещенной в России международной террористической организации, находящейся на территории Сирии, и отправлял им деньги.