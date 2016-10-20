Закрыто уголовное дело о смерти пятимесячного Умарали Назарова

В Петербурге прекращено уголовное дело, возбужденное после смерти пятимесячного ребенка, которого отняли у родителей - мигрантов из Таджикистана и который умер в ту же ночь в больнице для детей-сирот. Следствие решило, что мальчик умер от осложнений от вирусной инфекции. «Каких-либо факторов, в том числе «внешних условий», способствовавших наступлению смерти, не установлено. Недостатки оказания медицинской помощи, которые бы оказали влияние на течение основного заболевания и его исход, отсутствуют», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Дело расследовалось по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

13 октября 2015 г. сотрудники УФМС нашли пятимесячного ребенка вместе с родителями в расселенном доме и вызвали полицейских. Родителей Умарали Назарова доставили в отдел полиции, ребенка у них забрали врачи скорой помощи и отвезли в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. В. В. Цимбалина. 14 октября в 00 часов 30 минут Умарали умер.

Судмедэкспертиза установила, что «смерть ребенка наступила от генерализованной смешанной вирусной инфекции - цитомегаловирусной инфекции и парагриппа; исходом заболевания и его осложнений стало развитие острой сердечно-легочной недостаточности, которая и стала непосредственной причиной смерти». СКР отмечает, что ребенок родился недоношенным с перинатальным гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы, после рождения у него развились рахит и паратрофия. Также летальному исходу способствовало истощение иммунной системы, считает следствие.

При однократном осмотре врачами 13 октября, при полном отсутствии данных анамнеза жизни, установить указанные инфекции не представлялось возможным, дефектов оказания медицинской помощи ребенку не выявлено, решили следователи. До этого ребенок не наблюдался педиатром и специалистами, хотя в роддоме при выписке его матери дали соответствующие рекомендации. При выполнении этих рекомендаций «шансов для выявления имевшей место цитомегаловирусной инфекции могло быть больше», отмечает СКР.

Злоупотреблений со стороны сотрудников УФМС и полиции выявлено не было. Не установлено совершение каких-либо действий, которые могли бы повлечь смерть ребенка. Дело прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Мать Умарали Зарина Юнусова была выдворена из России и отправлена в Таджикистан с телом сына. Случившееся стало предметом обсуждения во время личной встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Медведев пообещал, что расследование обстоятельств смерти ребенка будет доведено до конца.