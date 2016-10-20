Савченко сорвала заседание комитета Верховной рады по обороне

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко устроила скандал на заседании комитета по обороне, пишет украинское издание «Корреспондент». После этого она покинула заседание, помешав депутатам собрать кворум по ряду важных вопросов.

Комитет по обороне сегодня, в частности, должен был обсуждать военный бюджет на 2017 г., отчет СБУ о мерах по защите информационного пространства Украины в условиях агрессии, а также возможность расширения санкций против России.

Коллеги негативно отреагировали на поступок Савченко. Депутат Юрий Береза обвинил ее в самопиаре, а руководитель комитета Сергей Пашинский предложил проверить контакты Савченко с ДНР и ЛНР.