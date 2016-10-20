Песков подтвердил переход Татьяны Вороновой в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил назначение Татьяны Вороновой на должность руководителя аппарата Госдумы. «Действительно, указ о сложении [полномочий] Вороновой будет в ближайшее время подписан и опубликован. Она перейдет на работу в аппарат Госдумы», - ответил Песков на вопрос «Ведомостей».

Назначение Андрея Ярина на пост начальника управления внутренней политики Кремля он не прокомментировал: «Вы знаете, мы никогда не анонсируем назначения». Новым начальником действительно будет назначен Андрей Ярин, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Указ также будет опубликован в скором времени, утверждает он.

Первым о том, что новым начальником управления внутренней политики станет заместитель полпреда президента в ЦФО Андрей Ярин, в ночь на четверг сообщило агентство РБК.