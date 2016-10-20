Думский комитет поддержал создание объединенной группировки войск с Абхазией

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал ратифицировать соглашение об объединенной группировке войск России и Абхазии. Как передает ТАСС, на пленарное заседание вопрос рекомендуется вынести 2 ноября.

Соглашение об объединенной группе войск было подписано в Москве 21 ноября 2015 г. В нем определяются «предназначение, порядок формирования, развертывание и применение объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Абхазии». Группировка предназначена для «адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон», - цитирует ТАСС пояснительную записку. Соглашение было заключено на период действия договора между РФ и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. (сроком на 10 лет) с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

Предполагается, что организация и проведение совместных мероприятий будут осуществляться на основании совместных директив генеральных штабов Вооруженных сил двух стран.

В состав войск объединенной группировки от российской стороны входит объединенная российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. В мирное время за взаимодействие воинских подразделений, входящих в состав объединенной группировки, будет отвечать оперативная группа, состоящая из представителей сторон.

Возглавит эту группу командир объединенной российской военной базы. «В период непосредственной угрозы агрессии и в военное время войска объединенной группировки переходят в непосредственное подчинение командующего объединенной группировкой, который назначается Министерством обороны России», - указывается в сопроводительных материалах.

В мирное время Россия и Абхазия будут самостоятельно осуществлять материально-техническое обеспечение войск объединенной группировки, создавать и восполнять запасы материальных средств до согласованных норм в соответствии с порядком, установленным каждой из сторон. «Финансирование расходов на мероприятия по приведению материально-технического обеспечения войск объединенной группировки в соответствие с российскими стандартами осуществляется российской стороной. В случаях, если материально-техническое обеспечение объединенной группировки затруднено, восполнение запасов материальных средств, восстановление вооружения и военной техники и выполнение иных мероприятий могут осуществляться за счет одной из сторон с проведением последующего взаиморасчета на основе дополнительной договоренности», - подчеркивается в документах.