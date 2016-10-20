Песков рассказал, в случае чего Россия откажется от продления паузы в Алеппо

Россия готова отказаться от продления гуманитарной паузы в Алеппо в случае использования данной паузы для перегруппировки террористов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если этот процесс будет срываться, если террористы будут использовать гуманитарную паузу для нанесения ударов, для перевооружения, наращивания арсеналов боеприпаса, то это, естественно, не будет уже гуманитарной паузой», - заявил Песков.

Он отметил, что именно об этом президент Путин говорил на встрече в Берлине с коллегами из Франции и Германии. По словам Пескова, президент России на встрече подчеркнул, что продолжение паузы «возможно и желаемо, но только не в том случае, если эта пауза будет использоваться для укрепления, перевооружения и переоснащения террористов».

Он подчеркнул, что «в этом случае, конечно, вопрос о продлении паузы будет весьма проблематичен». «Этот вопрос зависит от того, как будет развиваться ситуация», - сказал он.