Шойгу: Гуманитарная пауза в Алеппо продлена на сутки по поручению Путина

Гуманитарная пауза в Алеппо продлена еще на сутки, сообщил в четверг 20 октября министр обороны России Сергей Шойгу. «По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина принято решение о продлении гуманитарной паузы на сутки», - заявил Шойгу.

«Продление гуманитарной паузы в Алеппо поддержано руководством Сирийской Арабской республики», - отметил министр.

В Алеппо в четверг в 08:00 началась гуманитарная пауза для выхода из города больных и раненых, мирного населения, а также вооруженных формирований. Для этого действуют специальные коридоры.

Ранее в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия откажется от продолжения паузы, если террористы используют ее для перегруппировки. «Если этот процесс будет срываться, если террористы будут использовать гуманитарную паузу для нанесения ударов, для перевооружения, наращивания арсеналов боеприпаса, то это, естественно, не будет уже гуманитарной паузой», - заявил Песков.

Сегодня же на саммите ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что главы 28 государств союза обратятся к России с призывом продлить режим прекращения огня в Сирии. «Я полагаю, что мы как Европейский совет призовем Россию установить долгосрочное перемирие в Сирии, и не на несколько часов, а долгосрочное прекращение боевых действий, чтобы люди, нуждающиеся в гуманитарной помощи, получили ее», - заявила Меркель.