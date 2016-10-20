Reuters рассказало, как дело губернатора Белых связано с выборами в Госдуму

Взятка, которую передал бывшему губернатору Кировской области Никите Белых владелец Нововятского лыжного комбината (НЛК) - немецкий бизнесмен Юрий Зюдхаймер, должна была пойти на благоустройство области перед парламентскими выборами. Об этом работавшие с экс-главой региона источники рассказали Reuters.

Зюдхаймер рассказал, что Белых требовал деньги «на выборы» еще в 2014 г. Взамен губернатор обещал помощь НЛК, он она так и не была оказана. По словам Зюдхаймера, он передал Белых взятку в размере 200 000 евро в 2014 г. и еще 50 000 евро через посредника в Москве в мае 2016 г.

Бизнесмен уверяет, что у него не было выбора и именно поэтому он обратился к сотрудникам ФСБ. «У меня не было выбора. Я понял, что этот беспредел никогда не кончится, и пошел в ФСБ», – сказал бизнесмен.

По информации агентства, «основная ошибка» Белых состоит в том, что он изначально не перевел средства в фонды, а взял их лично.

Белых обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), максимальным сроком наказания по которой является 15 лет лишения свободы. Статья также предусматривает штраф в размере до стократной суммы взятки.