ЕС осудил политику России в Сирии, но введением санкций пока не угрожает

Первый день саммита Евросоюза завершился принятием декларации с осуждением сирийской политики России. «Европейский Совет решительно осуждает нападения сирийского режима и его союзников, особенно России, на гражданское население в Алеппо. Он призывает положить конец творящимся там зверствам и принять срочные меры для обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к Алеппо и другим районам страны», - говорится в документе.

Европейские лидеры призвали Москву и Дамаск к немедленному прекращению военных действий и возобновлению политического диалога под эгидой ООН. «Должно быть сделано все для продления режима прекращения огня, доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и создания условий для начала переговоров о политической трансформации Сирии».

В документе по итогам саммита возможность введения санкций против России не упоминается. «В результате долгих дискуссий решено не включать это в заявление», - приводит ТАСС слова своего европейского собеседника в кулуарах встречи. Самого слова «санкции» в итоговой декларации действительно нет, но возможность их введения просматривается. «Лица, ответственные за нарушение норм международного гуманитарного права и прав человека, должны быть привлечены к ответственности. ЕС рассматривает все возможные варианты, которые могут положить конец продолжающимся зверствам», - говорится в документе.

По итогам переговоров это подтвердила и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. «Я думаю, даже если интенсивность бомбежек, которую мы наблюдали в предыдущие дни, сохранится, то это будет поводом для того, чтобы думать, что мы будем делать», - цитирует ТАСС ее ответ на вопром вопрос о том, что будет достаточным для ЕС основанием для обсуждения санкций против России. При этом график консультаций о введении санкций пока не обсуждается.