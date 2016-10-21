Неизвестные разрушили памятник Ленину в крымском городе Судак

В ночь на пятницу неизвестные разрушили памятник Ленину, установленный в городском саду крымского города Судак. Об этом сообщается на официальном сайте городского округа. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия по факту хулиганских действий.

«Памятник Ленину в городском саду для судакчан – символ истории развития города в советский период. Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание. А памятник мы восстановим», – заявил глава администрации Судака Владимир Серов.

Памятник был установлен в Судаке в 1930 г., к 60-летию Владимира Ильича Ленина. Во время Великой Отечественной войны он был разрушен, памятник восстановили в 1955 г. В 1969 г. он был поставлен на учет как памятник истории и монументального искусства.