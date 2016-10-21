Госдума запретила депутатам голосовать по доверенности

Государственная дума внесла в свой регламент поправки, запрещающие депутатам голосовать вместо друг друга по доверенности. Соответствующие изменения подготовили вице-спикер нижней палаты, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев и его первый заместитель Андрей Исаев.

Кроме того, Госдума также изменила порядок голосования при принятии законопроектов. Теперь в традиционный час голосования после 17.00 будут рассматриваться только законопроекты и проекты постановлений, рекомендуемые к отклонению. Голосование по документам, которые поддержаны профильными комитетами, будет проводиться сразу после обсуждения.