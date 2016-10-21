Песков: Кремль не обсуждает сбор с безработных

В повестке дня президента нет обсуждения вопроса о введении сбора с неработающих граждан, сообщил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «В Кремле нет никакой позиции, эта тема не обсуждается», - сказал он.

Сегодня министр труда и социальной защиты России Максим Топилин оценил размер сбора, который можно было бы взимать с неработающих граждан (так называемый «налог на тунеядцев»). «Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11 700 руб. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект России. В среднем в регионах – 8000-9000. Итого 20 000 в год, для начала», - сказал Топилин.

Министр объяснил, что в ведомстве хотят выявит тех, которые «ничего не платят, ни в чем не участвуют», добавив, что «это нормально, маловато даже».

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит законопроект, обязывающий официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами. По словам вице-премьера Ольги Голодец, всего в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени»: это трудоспособные граждане, которые официально не работают, не платят взносы в социальные фонды, но пользуются услугами в рамках ОМС. Однако в пресс-службе правительства России «Интерфаксу» тогда заявили об отсутствии законопроекта о налоге на неработающих.