Суд отправил националиста Демушкина под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до конца декабря бывшего лидера запрещенного в России движения «Русские» Дмитрия Демушкина. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Демушкина меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 21 декабря», – сказал судья. Следователи заявили в суде, что Демушкин систематически нарушает подписку о невыезде из Москвы.

Ранее сегодня Демушкин сообщил, что националисты подали в мэрию Москвы ряд заявок на проведение шествия «Русского марша» 4 ноября численностью от 10 000 до 15 000 человек.

Дмитрию Демушкину были предъявлены обвинения в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По версии следствия, в 2011-2013 гг. Демушкин размещал на своей странице в соцсети статьи экстремистского содержания.