Украина отказалась платить России за утилизацию ядерного топлива

Украина с 2017 г. собирается перестать платить России по $200 млн каждый год за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Как передает «РИА Новости», на Украине теперь имеется свое хранилище отработавшего топлива, что дает возможностью полностью диверсифицировать утилизацию.

В настоящее время Киев вывозит отработавшее ядерное топливо на переработку и хранение в Россию, за что украинская сторона платит по $200 млн ежегодно.