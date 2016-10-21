АР: жители восточного Алеппо не уходят из города, опасаясь арестов

Жители восточного Алеппо считают, что не многие согласятся выйти из города по гуманитарным коридорам, потому что нет гарантий, что правительственные войска их не арестуют. Об этом сообщает АР, ссылаясь на мнение работника местной больницы Мохаммеда Абу Раджаба, с которым агентство связалось по телефону. Корреспондент АР сообщил, что к полудню пятницы, второго дня гуманитарной паузы, в гуманитарных коридорах не было видно ни одного эвакуирующегося. Телеканал Al-Mayadeen вел в пятницу прямую трансляцию с дороги Кастелло, где было видно, как бульдозеры сдвинулись, открыв дорогу, вдоль которой припаркованы ждущие желающих эвакуироваться автобусы и машины скорой помощи.

Россия и Сирия объявили гуманитарную паузу на 11 часов утром в минувший четверг, затем было решено продлить ее еще на день. Западные СМИ вечером в среду сообщали, что из города выходили и мирные жители, и бросившие оружие боевики.

«Никто не ушел из города», - утверждает Абу Раджаб. По его словам, люди опасаются задержаний, так как им никто не дал гарантий. Он добавил, что любая эвакуация должна быть скоординирована с ООН, чтобы люди знали, что могут покинуть окружение и быть в безопасности. Ранее командование ВС Сирии заявляло, что боевики имеют последний шанс воспользоваться амнистией, бросить оружие и уйти, иначе они «встретят свою судьбу».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что боевики, которые воюют в восточном Алеппо, все находятся под контролем «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) и что они отказались покидать города. Также, по его данным, они делают все, чтобы помешать мирным жителям уйти из окружения.