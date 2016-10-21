Продюсера МИА «Россия сегодня» задержали в Латвии

Сотрудники пограничной службы Латвии задержали шеф-продюсера МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову, приехавшую в Ригу для участия в «Балтийском форуме», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организатора форума Александра Васильева.

По его словам, Таранову беспрепятственно пустили в страну, но позже задержали во время одной из презентаций в рамках форума.

Выяснилось, что Таранова входит в черный список латвийского министерства иностранных дел. «Она въехала в Латвию по шенгенской визе, но потом, когда они уточнили, два работника пограничной службы приехали и ее забрали в Юрмальское отделение [пограничной службы]», – рассказал Васильев.

По его данным, до 19.00 погранслужба будет оформлять документы, а в 21.00 Таранову посадят на самолет в Москву. В отделение погранслужбы выехал консульский работник, добавил Васильев.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия латвийских властей в отношении Эллы Тарановой. «Это беспредел уже», – написала Симоньян в Twitter.