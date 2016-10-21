Министр обороны Польши: Египет продал «Мистрали» России за $1

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Египет продал России вертолетоносцы «Мистраль» за символическую сумму в $1.

В ходе выступления в сейме в четверг Мачеревич заявил, что «Мистрали» были проданы России» и «в последние дни были де-факто переданы Российской Федерации за один доллар». Позже, отвечая на вопросы журналистов о том, откуда поступила информация о продаже «Мистралей», Мачеревич сослался на «очень хороший источник», а также подчеркнул, что «информация надежна».

Даже польские СМИ отмечают, что сообщения о такой сделке вызывают большие сомнения. Некоторые российские СМИ ссылаются на египетский телеканал SIS TV, однако на сайте канала информации о продаже нет. Первые сообщения о продаже «Мистралей» за один доллар появились еще летом 2015 г.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» на $1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 г. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 г., однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. В начале августа 2015 г. Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку «Мистралей».

В итоге корабли, построенные по российскому заказу, купил Египет. Оба вертолетоносца - «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат» - были ранее переданы Египту и уже приняты на вооружение. Недавно заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук сообщил, что Египет обратился к России с просьбой о поставке вертолетов Ка-52К для «Мистралей».