Минобороны опровергло слухи о перепродаже Египтом «Мистралей» России

В Министерстве обороны России в пятницу, 21 октября, опровергли заявление руководителя военного ведомства Польши Антони Мачеревича о том, что Египет якобы продал России за $1 вертолетоносцы «Мистраль».

«Заявления Антони Мачеревича о приобретении Россией у Египта "Мистралей" - пятничная глупость», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подобные утверждения, как и многие другие перлы, делаются Мачеревичем ради самопиара. Но эта проблема польского руководства, а не наша», - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе выступления в четверг, 20 октября, в сейме Мачеревич заявил, что «Мистрали» были проданы России» и «в последние дни были де-факто переданы Российской Федерации за один доллар». Позже, отвечая на вопросы журналистов о том, откуда поступила информация о продаже «Мистралей», Мачеревич сослался на «очень хороший источник», а также подчеркнул, что «информация надежна».

Польские СМИ отмечали, что сообщения о такой сделке вызывают большие сомнения.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» на $1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 г. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 г., однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. В начале августа 2015 г. Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку «Мистралей».

В итоге корабли, построенные по российскому заказу, купил Египет. Оба вертолетоносца - «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат» - были ранее переданы Египту и уже приняты на вооружение.

Со своей стороны руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в пятницу пообещал, что Россия построит собственные подобные корабли.