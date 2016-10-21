Специалисты МАК вылетят на Ямал, где аварийно сел Ми-8

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета отправятся на место аварийной посадки вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Скол». Вертолет совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, в 80 км от Нового Уренгоя.

«Группа специалистов МАК в ближайшее время вылетит в ЯНАО», - заявил источник.

Эксперты будут готовы приступить к работе после проведения аварийно-спасательных работ и окончания работы представителей следственных органов.

На данный момент в МАК еще не были переданы официальные документы, классифицирующие авиапроисшествие. «Рано говорить, падение это или жесткая посадка», - сказал источник.

Ранее стало известно, что на борту Ми-8 помимо членов экипажа были 22 пассажира.