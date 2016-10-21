На западе Москвы двое неизвестных ограбили салон сотовой связи

Двое неизвестных ограбили салон сотовой связи на западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. При нападении сотрудники салона и покупатели не пострадали.

Ограбленный салон сотовой связи находится на проспекте Вернадского. Нападавшие угрожали сотрудникам салона пистолетом. «Они похитили деньги из кассы, после чего скрылись», - сказали в пресс-службе полиции.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, сумма ущерба устанавливается.