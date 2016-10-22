США пригрозили российским дипломатам преследованием за приход на выборы

Власти США не разрешили российским дипломатам осуществлять наблюдение на выборах президента и пригрозили уголовным преследованием за нарушение данного запрета. Об этом сообщили в посольстве России в США.

«К сожалению, по большей части мы получили отрицательные ответы вплоть до угроз, что наш интерес и появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние», – сказали в посольстве.

В сообщении дипмиссии также уточнили, что не обращались в Госдеп с заявками на осуществление наблюдения за выборами, а направили информацию планах.

«В целом мы разочарованы тем, как администрация реагировала, а тем более как недружественно подает сейчас наше желание делать обычную дипломатическую работу, как мы надеялись, в уважительном контакте с властями страны пребывания. Открытости у наших американских коллег для этого сейчас точно не хватило», – заключили в посольстве.

По словам дипломатов, в администрации им заявили, что все решения принимались самостоятельно в штатах, а СМИ сообщили о том, что решения об отказе согласовывались с федеральными ведомствами.