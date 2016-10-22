Самолет авиакомпании «Белавиа» вернулся в аэропорт по требованию Киева

Пассажирский лайнер авиакомпании «Белавиа», вылетевший 21 октября из киевского аэропорта «Жуляны» в Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

Через несколько минут после взлета командиру самолета поступило указание от диспетчера из Киева о немедленном возвращении в аэропорт вылета. Причины не объяснялись. «Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир воздушного судна выполнил поступившее указание», – сообщили в авиакомпании.

После посадки с борта лайнера правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении. Самолет дозаправили, после чего он вылетел в Минск.

Уточняется, что задержанный пассажир был отпущен и вечером в тот же день вылетел в Минск. Авиакомпания «Белавиа» намерена требовать возмещения расходов, связанных с возвратом самолета.