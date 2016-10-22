Семьям погибших при крушении Ми-8 выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поручил выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Жертвами стали 19 человек, еще трое пострадали.

Семьи погибших получат по 1 млн руб., размер материальной помощи для пострадавших уточняется.

Родственники погибших должны приехать в Новый Уренгой на опознание тел. Для них подготовили места размещения, питания, организовали транспортировку, сформировали бригады для оказания им медико-психологической помощи.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 22 человека, вечером 21 октября совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие рассматривает три основные версии крушения – нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.