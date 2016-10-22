СБУ объяснила причины возврата самолета «Белавиа»

Начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что самолет авиакомпании «Белавиа» был возвращен в аэропорт Киева в интересах безопасности Украины.

«Самолет уже какое-то время находился в воздухе. По требованию авиадиспетчера этот борт спокойно сделал соответствующие маневры и приземлился в аэропорту, где были проведены необходимые проверочные мероприятия, чтобы убедиться, что любая угроза и национальным интересам Украины, и национальной безопасности нашего государства локализирована», – сказал Ткачук телеканалу «112 Украина».

Он опроверг информацию о том, что пилоту угрожали поднять истребители. Однако в «Белавиа» заявили, что угрозы украинских диспетчеров записаны.

«Запись переговоров экипажа с наземными службами ведется на всех самолетах. Если понадобится, мы ее расшифруем и предоставим», – сообщил «РИА Новости» замгендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец.

Напомним, самолет «Белавиа», на борту которого было 142 человека, вылетел 21 октября из Киева в Минск. Через несколько минут после взлета из Киева поступило требование вернуться. Лайнер совершил посадку в аэропорту вылета.

Белоруссия заявила Украине протест после инцидента с самолетом, потребовав официальных извинений и возмещения убытков.