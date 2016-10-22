Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Пензенской области

В результате ДТП в Пензенской области с участием междугороднего автобуса погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По факту аварии с участием пассажирского автобуса ПАЗ и фургона "Газель" госпитализированы четверо, еще один человек, к сожалению, скончался», – сказал собеседник агентства. Другой источник уточнил, что погиб водитель «Газели», а пострадали пассажиры автобуса.

ДТП произошло на трассе М5 «Урал» недалеко от города Нижний Ломов. О причинах аварии пока ничего не сообщается.