В Москве грузовик сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

В столичном районе Измайлово грузовой автомобиль марки Hyundai Porter сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию. Пострадавшие госпитализированы.

«Наезд автомобиля на пешеходов произошел на переходе возле дома 4 на Первомайской улице. В результате ДТП пострадали женщина и двое ее детей», – сказали в Госавтоинспекции.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причина аварии устанавливается.