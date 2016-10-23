Следствие не рассматривает криминальную версию взрыва в Рязани

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что приоритетной версией взрыва в жилом доме в Рязани является утечка бытового газа. О других версиях не сообщается.

Сегодня утром в одной из квартир жилого дома в Рязани произошел взрыв. В результате происшествия погибли три человека, еще 15 пострадали. Пятеро раненых госпитализированы, в том числе один несовершеннолетний.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СКР, имеющие опыт расследования техногенных происшествий.

Следователи проводят допрос жильцов, работников обслуживающей коммунальной организации, сотрудников газовой службы и продолжают осмотр места происшествия.