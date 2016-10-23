Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Рязани

Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

«В связи с происшествием прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, работу оперативных служб, которые принимают сообщения об утечках газа, а также деятельность организаций, осуществляющих техническое обслуживание газовых сетей», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, сегодня утром в одной из квартир жилого дома в Рязани произошел взрыв. По предварительным данным, погибли три человека, еще 15 пострадали.