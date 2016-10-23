Следователи начали проверку после массовой драки полицейских в Омской области

Следственные органы проводят доследственную проверку после сообщений о массовой драке полицейских в Омской области.

«По предварительным данным, 15 октября 2016 г. в городе Калачинск Омской области сотрудники полиции во время отдыха в заведении общественного питания устроили драку и повредили имущество заведения», – сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее местное информагентство «Омск-Информ» сообщило, что во время празднования юбилея одного из сотрудников Калачинского отдела полиции между правоохранителями возник конфликт, переросший в массовую драку.

Инцидент произошел еще неделю назад, но известно о нем стало лишь сейчас. Причины конфликта неизвестны.