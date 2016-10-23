В Нижнем Новгороде застрелены двое подозреваемых в подготовке теракта

В ходе спецоперации в Нижнем Новгороде были ликвидированы двое подозреваемых в подготовке теракта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Сегодня на территории жилого комплекса "Цветы" в ходе оперативных мероприятий трое мужчин, находившихся в белой автомашине Daewoo Nexia, оказали вооруженное сопротивление. В результате двое из них были ликвидированы, один задержан», – сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы сообщили, что в районе жилого комплекса были слышны выстрелы, после чего район оцепили сотрудники полиции и ГИБДД. Правоохранители пока не комментируют ситуацию.