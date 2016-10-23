Стал известен преемник Моторолы

Исполнять обязанности командира батальона «Спарта» после гибели Арсена Павлова (Моторолы) будет его первый заместитель, имеющий позывной Воха.

«Это буду я, его первый заместитель. Он всегда меня представлял заместителем, поэтому единогласно решили, что его дело будем продолжать все вместе, но под моим руководством», – сказал Воха «РИА Новости».

Он добавил, что батальон будет «заниматься боевой подготовкой, наносить урон врагу». Воха отметил, что должен «сильно огорчить» тех, кто рассчитывает, что «Спарта» после смерти Моторолы сдаст позиции.

Напомним, Павлов погиб вечером 16 октября в результате взрыва бомбы в лифте дома. Минобороны ДНР обвинило в покушении украинских диверсантов.