Порошенко: Выборов в Донбассе не будет до выполнения пакета по безопасности

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы в Донбассе не состоятся до тех пор, пока не будут выполнены все условия по безопасности.

«Сначала нужно создать условия безопасности, сначала нужно выполнить договоренности в сфере безопасности, сначала нужно обеспечить прекращение огня, отвод, функционирование и доступ ОБСЕ, в том числе на границу, сначала нужно обеспечить техническую проверку, освобождение заложников и еще много чего и только после этого ставить вопрос об утверждении законодательства о выборах», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что до выполнения условий по безопасности Верховная рада Украины не примет законопроект о местных выборах.