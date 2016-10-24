Госдепартамент США отказался комментировать взлом сайта российского МИДа

Американское внешнеполитическое ведомство отказалось комментировать информацию о взломе сайта российского МИДа. «Мы не будем это комментировать», - заявили в пресс-службе Госдепа США в ответ на просьбу ТАСС.

Ранее хакер Jester рассказал CNN о том, что он взломал сайт российского МИДа и оставил там послание в ответ на кибератаку, которой 21 октября подверглись американские сайты. Так, недоступны были Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times. Агентство Bloomberg сообщало о скоординированной атаке на серверы доменных имен. По мнению хакера, за этой атакой стояла Россия.

Представитель российского МИД Мария Захарова рассказала , что действующий сайт МИД России работает в штатном режиме, а атаке подверглась старая версия, которая уже не используется. «Если установят, что имел место взлом, пусть и не работающего ресурса, американцами, приятного мало, потому что либо начала действовать кибермашина разрушения, о которой говорили Байден и Макфол, либо эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути», – писала она на своей странице в Facebook.