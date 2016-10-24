Порошенко назвал плохие альтернативы минским соглашениям

Президент Украины Петр Порошеко считает, что реальных политических альтернатив минским соглашениям для урегулирования конфликта на востоке страны нет. «Тот, кто предлагает отменить «Минск» – он должен предложить альтернативу. Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы», – приводит UNN его заявление в интервью национальному телевидению 23 октября.

Порошенко считает, что «что те политические силы, которые против «Минска», ставят целью отказаться от этих территорий (неподконтрольный Киеву), построить там границу и исповедовать логику территории в обмен на мир. Хочу разочаровать, что эти политические силы и их сторонники, которые против «Минска», не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные», – сказал он.

В случае выхода Украины из минских соглашений, в отношении России перестанут действовать санкции, считает Порошенко. «Если Украина сама выйдет из Минских договоренностей - забудьте о санкциях, если Украина сама возьмет на себя статус нарушителя Минских договоренностей - забудьте о коалиции», - отметил украинский президент.