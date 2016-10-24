Премьер Венгрии: Свободолюбивые люди должны спасти ЕС от советизации

Требования ЕС о введении квот на распределение беженцев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил с «советизацией» Европы. «Свободолюбивые люди должны спасти Брюссель от советизации: от тех, кто хочет указывать нам, с кем мы должны жить в нашей собственной стране», - передает Reuters его слова на мероприятии по случаю венгрского восстания в 1956 г.

Орбан вновь призвал «закрыть границу, чтобы остановить приток мигрантов с юга». «Свободной Европы не может быть без национальных государств и тысячелетней мудрости христианства», - подчеркнул премьер. Он указал, что его страна хочет быть «европейской нацией, а не национальностью в Европе», поэтому наследники 1956 г. не могут позволить Брюсселю обрезать «корни, сделавшие ее великой».

Президент Польши Анджей Дуда, также принимавший участие в мероприятиях, выразил Орбану поддержку. Он напомнил, что Венгрия и Польша «были вместе в самые трудные моменты».

4 октября в Венгрии прошел референдум об одобрении квот на распределение беженцев ЕС. Он был признан несостоявшимся, из-за низкой явки избирателей: вместо необходимых 50% в нем приняли участие лишь 43%. Тем не менее, 98,3% проголосовавших (около 3,2 млн избирателей) поддержали политику Орбана, высказавшись против квот. Сам Орбан обещал изменить конституцию Венгрии так, чтобы результат референдума был признан законным.