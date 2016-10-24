Информаторы WADA получили работу и грант после встречи с президентом МОКа

Юлия и Виталий Степановы – супружеская пара, информировавшая WADA о фактах применения допинга во Всероссийской федерации легкой атлетики, – получили поддержку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает портал Insidethegames.biz.

По итогам встречи с главой МОКа бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (RUSADA) Виталий Степанов получил должность консультанта комитета по антидопинговым вопросам и защите спортсменов. Бегунья на средние дистанции Юлия Степанова получила грант для продолжения тренировок. «У нас появилась возможность встретиться с Томасом Бахом. Мы очень рады, что сможем продолжать борьбу с допингом», – подтвердил Степанов итоги встречи с Бахом.

Информация Степановых легла в основу фильма немецкого телеканала ARD «Секретное дело «Допинг» о допинговых злоупотреблениях среди легкоатлетов. По фактам, изложенным в фильме, была проведена проверка независимой комиссией WADA, результатом которой стала дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и запрет на участие в Олимпийских играх – 2016.