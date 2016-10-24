Завершается расследование дела о незаконной продаже на Украину составных частей ракет

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области завершает расследование уголовного дела о незаконной продаже частей подлежащих утилизации ракет на Украину. Как пишет «Коммерсантъ», всего в деле шесть фигурантов, но основными следствие считает экс-гендиректора ТМКБ «Союз» Николая Яковлева и коммерческого директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»» (КТРВ, «Союз» входит в ее состав) Виктора Вагана.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в сентябре 2015 г. Как выяснило следствие, в 2013 г. Минпромторг объявил конкурс на утилизацию 93 дозвуковых стратегических крылатых ракет Х-55 и 37 тактических управляемых ракет Х-31 класса «воздух – поверхность» средней дальности, у которых истекли сроки годности. Победителем стало предприятие «Государственный казенный научно-исследовательский полигон авиационных систем» (ГКНИПАС).

Ракеты предприятие получило у Минпромторга на условиях взаимозачета, затем они были разобраны и, таким образом, перестали быть вооружением. После этого «составные части» ракет были выставлены на торги. Их покупателем стало ТМКБ «Союз», которое привело запчасти в порядок и продало их украинскому ОАО «Мотор Сич», являющемуся одним из крупнейших в мире производителей двигателей для самолетов и вертолетов. Проданы были, в частности, титановые корпуса Х-31 и ее прямоточные реактивные двигатели.

Следствие выделило в деле два эпизода: по одному от продажи компонентов крылатых ракет злоумышленники «получили выгоду в размере 60 млн руб.», по другому – более 100 млн руб.

«Союз» неоднократно продавал «Мотор Сич» детали утилизированных ракет, говорят источники издания в КТРВ. «Ситуация такова, что можно либо просто уничтожить ракеты, либо продать от них то, на что найдется покупатель. Тем более что упомянутые компоненты не относятся к категории военной техники», – рассказал собеседник.