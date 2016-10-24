Начальник Забайкальской железной дороги арестован по обвинению в подкупе

Центральный районный суд Читы на два месяца арестовал начальника Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Валерия Фомина. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-службы Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк, он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

19 октября в управлении Забайкальской железной дороги прошли обыски, рассказывал ранее «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводились «в служебных кабинетах управления, в том числе и в кабинете начальника ЗабЖД Валерия Фомина», говорил собеседник агентства.

Источник ТАСС в силовых ведомствах региона добавил, что в уголовном деле Фомина фигурирует автомобиль стоимостью 1,87 млн руб.

Забайкальская железная дорога готова сотрудничать со следствием по этому делу, заинтересована в проведении объективного расследования и готова предоставить все необходимые следствию документы. Это ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.