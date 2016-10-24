Конгресс Венесуэлы обвинил президента Мадуро в совершении госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нарушил Конституцию и совершил госпереворот, заявили конгрессмены по итогам экстренной сессии в минувшее воскресенье. Как сообщает ВВС, большинством голосов депутаты потребовали привлечь президента к суду за нарушения основ демократии и потребовали устроить массовые акции протеста. Так они отреагировали на решение государственной избирательной комиссии отказать оппозиции в проведении референдума об отставке Мадуро, сославшись на фальсификацию нескольких тысяч подписей под петицией за это голосование. По мнению оппозиции, решение об отказе было принято под давлением президента.

Решение конгрессменов вряд ли будет иметь продолжение, поскольку, хотя у оппозиции большинство в парламенте, правительство и Верховный суд регулярно отвергают решения Конгресса на том основании, что в его составе остаются трое депутатов, которых обвиняют в покупке голосов на выборах. Это напоминает Reuters. Это решение пока только означает дальнейшую эскалацию напряжения в стране.