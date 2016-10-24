Александр Хинштейн перешел на работу в Росгвардию

Бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн стал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктора Золотова. Это ТАСС сообщили в информационном центре ведомства. Хинштейн «будет работать в области правового обеспечения и нормотворчества, касающегося Росгвардии, а также курировать некоторые вопросы информационного обеспечения», объяснил собеседник агентства. По его словам, экс-депутат назначен на должность федерального государственного гражданского служащего.

О назначении Хинштейна советником Золотова ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По их словам, его представили коллективу на прошлой неделе и ему предстоит работать над созданием положительного имиджа новой Росгвардии. Хинштейн назначение подтвердил, но комментировать не стал.

В мае стало известно, что Хинштейн был отстранен от участия в праймериз «Единой России», что лишило его возможности избираться в Думу седьмого созыва от этой партии. Источники «Ведомостей» связывали это решение с жалобами на депутата из регионов (Хинштейн в последний раз избирался в действующий состав Думы от Самарской области, до этого – от Нижегородской области и в 2016 г. снова хотел вернуться в этот регион). После этого Хинштейн принял предложение занять должность советника по взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам подготовки и проведения выборов в Думу.