Правительство Киргизии уйдет в отставку

Фракция Социал-демократической партии Киргизии выходит из парламентской коалиции большинства, заявил лидер фракции Иса Омуркулов. По его словам, партия покидает коалицию «из-за непримиримости политических взглядов» с другими входящими в нее фракциями.

Согласно конституции Киргизии и действующему законодательству выход одной из фракций из коалиции большинства означает ее распад, а также отставку правительства, которое было ею сформировано.

В парламенте Киргизии, который был избран в октябре 2015 г., шесть фракций, четыре из них, в числе которых социал-демократы, «Кыргыстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Мекен» (Родина), в ноябре 2015 г. сформировали коалицию большинства. Мандат на ее формирование тогда получила фракция пропрезидентской Социал-демократической партии.

Действующее правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым было сформировано в апреле текущего года после отставки предыдущего премьера Темира Сариева.

По закону после распада правящей коалиции президент в течение трех рабочих дней должен вручить одной из партий мандат на формирование парламентского большинства.