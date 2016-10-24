«Роснано» опровергла деловые связи с руководителем президентской кампании Клинтон

Компания «Роснано» не имеет деловых отношений с Джоном Подестой, руководителем избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, и расценивает информацию об этом только как часть проходящей в США избирательной кампании. Об этом говорится в заявлении российской компании от лица управляющего директора по коммуникациям УК «Роснано» Алексея Фирсова.

«Роснано» владеет в Joule Unlimited (американская компания, в которой Подеста являлся членом Совета директоров) незначительной инвестицией, контролируя там 5% акций. Данная инвестиция была сделана в рамках стратегических программ «Роснано» по развитию солнечной энергетики. «Роснано» не имеет и никогда не имела никаких деловых отношений с г-ном Подестой», – пишет компания.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что Подеста, о связях которого с Joule Unlimited уже было известно, не оборвал связи с компанией и после того, как в 2014 г. поступил на госслужбу. В 2011 г. в компанию инвестировала «Роснано», купив 6,15% Joule Global Holdings B.V. и объявив об инвестициях в 1 млрд руб. Руководитель российской компании Анатолий Чубайс вошел в ее совет директоров вместе с Подестой.

Согласно информации из переписки Подесты, опубликованной Wikileaks на минувшей неделе, Подеста в 2014 г. перевел свои акции Joule на компанию Leonidio Holdings, зарегистрированную по адресу, который совпадает с адресом дочери Подесты.

Возможные связи с Россией сделали Подесту мишенью для критики конкурентов – предвыборного штаба соперника Клинтон Дональда Трампа. Высокопоставленный сотрудник штаба Трампа Джейсон Миллер заявил, что Подеста должен либо сложить полномочия руководителя кампании Клинтон, либо объяснить свои связи с «поддерживаемой режимом Путина» Joule Unlimited.