Разговор Путина и Порошенко был непростой, но голос они не повышали – Песков

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко разговаривали на повышенных тонах в ходе встречи «нормандской четверки», не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также опроверг информацию, что Порошенко якобы «тыкал» Путину, требуя прекратить обстрелы украинских военных.

«Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный», – заявил Песков.

Ранее Песков сообщал, что лидеры «нормандской четверки»на встрече в Берлине не нашли общего языка. В то же время он отметил, что «на данной стадии отсутствие общего языка хотя бы отчасти компенсирует готовность лидеров продолжать работу в формате "нормандской четверки", что само по себе чрезвычайно важно».